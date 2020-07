Des startups tunisiennes invitées à postuler à l’African European Digital Venture

Des startups de Tunisie et du Ghana et de la Tunisie ont été invitées à postuler au programme African European Digital Venture (AEDV), qui offre aux participants un accès au savoir-faire et aux connexions sur le marché européen.

Organisé par Make-IT en Afrique, le programme AEDV vise à renforcer les partenariats entre les start-ups africaines et les entreprises et startups européennes établies, l’initiation de partenariats dans le domaine de la transformation numérique créant une situation gagnante pour les deux parties.

Le programme donne aux startups la possibilité de connaître les écosystèmes européen et allemand de manière concrète et pratique, d’établir des contacts qui peuvent servir de base à de futures activités commerciales et d’acquérir des connaissances pertinentes à cette fin.

Dans la première partie du programme, le degré de maturité de la startup en termes de collaboration sera vérifié, tandis que la deuxième partie consiste à appliquer les résultats de la première partie de manière pratique. Les startups du programme acquerront des connaissances sur l’écosystème allemand et auront accès à des événements de mise en réseau et de présentation. Elles pourront également présenter leurs produits et services à des partenaires potentiels.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 août, et de six à huit équipes seront sélectionnées pour participer au programme à partir de fin septembre.