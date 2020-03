Des subventions exceptionnelles en faveur des travailleurs dans les jardins d’enfants

”Un décret gouvernemental sera publié, dans les prochaines heures au JORT, portant sur les mesures exceptionnelles prises en faveur des travailleurs dans les jardins d’enfants et les crèches qui ont été contraints de suspendre leurs activités en raison du confinement général décrété en Tunisie pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus “, a souligné Asma Sehiri, ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la ministre a précisé que des subventions exceptionnelles seront accordées aux salariés et responsables des crèches et des jardins d’enfants autorisés et adhérents à la caisse nationale de sécurité sociale signalant que ce dossier a été au centre des réunions de travail tenues vendredi avec les ministres des affaires sociales et de la justice.

Sehiri a ajouté que les responsables des crèches et les jardins d’enfants bénéficieront également du report des échéances des crédits bancaires en vue de les aider à faire face à cette conjoncture difficile et ce, en application aux décisions annoncées récemment par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

La ministre a précisé que les personnes intéressées pourront bénéficier de ces mesures sociales exceptionnelles sur présentation d’une demande aux inspections du travail relevant du ministère des affaires sociales et selon des conditions qui seront définies par le décret gouvernemental.