Des syndicalistes internationaux indésirables en Tunisie

Le gouvernement tunisien a interdit l’entrée de syndicalistes d’au moins six pays qui devaient se rendre en Tunisie aujourd’hui pour manifester leur solidarité avec l’UGTT, affiliée à la CSI (Confédération des syndicats internationaux), lors d’un rassemblement organisé ce week-end.

Ce rassemblement est le dernier d’une série d’initiatives visant à protester contre les politiques économiques et sociales du gouvernement et la prise de pouvoir du président Kais Saied.

« Après avoir forcé la secrétaire générale de la CES, Esther Lynch, à quitter le pays le 19 février, le gouvernement s’apprête maintenant à priver davantage les travailleurs tunisiens de leur droit légitime au soutien et à la solidarité internationale. Au moment où la Tunisie a un besoin urgent du soutien de la communauté internationale pour surmonter la crise, le gouvernement tente de fermer la coopération mondiale avec le mouvement syndical du pays. Notre message au président Saied est clair : nous continuerons à soutenir les travailleurs tunisiens et leur lutte pour la justice et les droits fondamentaux « , a déclaré Owen Tudor, secrétaire général adjoint de la CSI, qui devait se rendre en Tunisie aujourd’hui avec des collègues d’Algérie, de France, d’Italie, de Libye, de Norvège, de Palestine et d’Espagne.