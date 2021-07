Des syndicats de médecins appellent le gouvernement à aider les hôpitaux à sortir de la crise sanitaire

Le Syndicat général des médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo-universitaires et le syndicat général des médecins, des pharmaciens et des dentistes de la santé publique ont appelé, dimanche, le gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires afin d’aider les hôpitaux à sortir de la crise sanitaire et à inciter les cliniques privées à prendre en charge les frais de certains malades Covid.

- Publicité-

Dans un communiqué publié conjointement, les deux syndicats ont exhorté le gouvernement à tout mettre en oeuvre pour fournir le vaccin dans les plus brefs délais.

les syndicats tiennent gouvernement, parlement et présidence de la République responsables de l’échec de la campagne nationale de vaccination qui a entraîné une hausse alarmante du nombre de décès lié à la pandémie.

D’après eux, la crise à laquelle fait face, actuellement, le secteur, s’explique par la dégradation du système de santé publique, qui n’est autre que le résultat logique d’une absence d’une volonté politique d’engager des réformes structurelles et de fournir les financements nécessaires à la relance du secteur.

Les deux syndicats ont, par ailleurs, pointé la pénurie de ressources humaines et le déficit financier dont souffrent les hôpitaux publics qui ne sont plus en mesure de mobiliser les moyens nécessaires pour faire face à la pandémie.

Les dettes du secteur de la santé publique envers la caisse nationale d’assurance maladie ont atteint 1407 milliards millimes , jusqu’à fin mai 2021, selon la même source.

Ce chiffre illustre clairement la place qu’occupe le secteur dans les politiques nationale.