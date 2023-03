Des tables d’Iftar au profit de 420 bénéficiaires des délégations de Douar Hicher Tebourba et Oued Ellil

A partir du 1er jour du Ramadan, 430 bénéficiaires des cartes de soins gratuites ou des cartes de tarif réduit des délégations de Douar Hicher Oued Ellil et Tebourba profiteront des tables d’Iftar durant tout le mois moyennant une enveloppe 150 mille dinars.

Dans une déclaration à l’agence TAP, jeudi, le gestionnaire au sein de l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale à Manouba, Habib Takali a indiqué que deux repas seront distribués par jour (Shour+ Iftar) dans les délégations concernées à raison d’une table fixe pour 120 bénéficiaires à Oued Ellil, deux tables d’Iftar à Tebourba et Douar Hicher en plus des services directes d’Iftar offerts à la maison des associations de Tebourba et dans la salle des fêtes privée de Douar Hicher.