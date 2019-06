Des températures clémentes dès mardi, uniquement sur les régions Est

Une baisse relative des températures est attendue mardi 25 juin 2019, sur les régions Est, mais les températures persisteront élevées à l’intérieur du pays, a annoncé dimanche, l’Institut National de la Météorologie.

L’INM rappelle que les températures persistent élevées durant cette journée du dimanche 23 juin et pour demain lundi 24 juin 2019 notamment, dans les régions du sud et à l’intérieur du pays, accompagnées d’un vent de sirocco.

Les températures dépasseront les normales du mois de juin sur une bonne partie du territoire tunisien et avec des écarts compris entre 6 et 10°C et s’échelleront ainsi entre 32 et 37°C sur les régions côtières Nord et Centre, entre 39 et 45°C sur le reste du pays et pourront atteindre un maximum de 47°C sur le Sud-ouest.

Cela dit, le temps, ce dimanche, est peu nuageux sur l’ensemble du pays, les nuages seront plus abondants sur le Nord l’après-midi.

Vent de secteur Est sur l’extrême nord et de secteur Sud, ailleurs, modéré à assez fort de 20 à 40 km/h et se renforçant l’après-midi près des côtes Nord.

Mer peu agitée à agitée sur le nord et agitée à peu agitée ailleurs.

Températures demeurant donc élevées; les maximales varieront entre 32 et 37°C sur les régions côtières du nord et du centre, entre 39 et 45°C ailleurs et atteignant 47°C sur le sud-ouest avec coups de sirocco.

Demain lundi, le temps sera généralement peu nuageux, les nuages seront progressivement abondants l’après-midi sur le nord-ouest avec possibilité de formation de cellules orageuses accompagnées de quelques pluies.

Vent de secteur Est sur l’extrême nord et de secteur Sud ailleurs assez fort à fort de 35 à 50 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le reste du pays puis tournant au secteur Est la nuit sur l’ensemble du pays.

Mer agitée à localement très agitée sur le nord et peu agitée sur les côtes Est.

Températures demeurant élevées; les maximales varieront entre 32 et 37°C sur les régions côtières du nord et du centre, entre 39 et 45°C ailleurs et atteignant 47°C sur le Sud-ouest avec coups de sirocco.