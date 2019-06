Des températures exceptionnelles. Une baisse est attendue dès mardi

Le temps, ce dimanche, est peu nuageux sur l’ensemble du pays. Toutefois, les nuages seront progressivement abondants l’après-midi sur le Nord-ouest.

Vent de secteur Sud modéré à assez fort de 20 à 40 km/h, atteignant 50 km/h près des côtes nord.

Mer agitée sur le nord et peu agitée, à agitée ailleurs.

Températures en hausse, les maximales seront comprises entre 37 et 42°C, atteignant 44°C sur le sud-ouest, avec coups de Sirocco.

Demain lundi, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront plus abondants l’après-midi sur le nord et les régions ouest, avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées.

Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Sud sur le centre et le sud; assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et sur le sud, avec phénomènes locaux de sable, et modéré ailleurs.

Mer agitée sur le nord et peu agitée, à agitée sur les autres côtes.

Températures en baisse sur le nord, demeurant élevées ailleurs. Les maximales seront comprises entre 26 et 30°C sur l’extrême Nord, entre 33 et 38°C sur les régions côtières Est et entre 38 et 42°C sur le reste du pays et atteignant 44°C sur le sud-ouest, avec coups de sirocco.

Selon l’Institut national de météorologie, les températures de dimanche et lundi dépassent les normales du mois de Juin sur une bonne partie du territoire tunisien et avec des écarts compris entre 6 et 10°C.

Les maximales s’échelleront généralement entre 37 et 42°C et pourront atteindre un maximum de 44°C sur le sud-ouest. Une baisse des températures sera ressentie progressivement, sur l’extrême-nord à compter de demain et intéressera les autres régions durant la journée de mardi 11 juin 2019.