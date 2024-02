Des travailleurs palestiniens  employés par Israël pour construire la « barrière de sécurité » de Gaza

Des centaines d’ouvriers palestiniens de Cisjordanie construisent la nouvelle « barrière de sécurité » à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, malgré la décision du cabinet politico-sécuritaire de ne pas autoriser les Palestiniens à travailler en dehors des territoires de Cisjordanie. Selon les témoignages de soldats servant dans le conseil régional d’Eshkol, les travailleurs palestiniens sont occupés toute la journée à des travaux d’ingénierie sur les brèches de la barrière, qui a été détruite et endommagée à des dizaines d’endroits le long de la frontière le 7 octobre.

Le ministère de la défense a réagi dans un communiqué, affirmant que « l’emploi de travailleurs contractuels dans le cadre de projets de défense est soumis aux directives de sécurité, à la classification et à la sensibilité du travail. L’emploi des travailleurs a été effectué conformément aux directives de sécurité, à partir du quota de travailleurs approuvé pour le travail dans les usines essentielles ».

