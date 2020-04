Des tunisiens réclament le rapatriement de leurs épouses bloquées en Algérie

Originaires de Tozeur, une cinquantaine de tunisiens mariés à des algériennes se rassemblent chaque matin devant le siège du gouvernorat et de la municipalité de Tozeur pour réclamer le rapatriement de leurs femmes et leurs enfants bloqués en Algérie depuis mi-mars dernier.

Ils appellent à accélérer la coordination entre les autorités des deux pays pour assurer le rapatriement de leurs épouses et enfants avant l’avènement du mois de Ramadan de crainte que d’autres mesures de restriction soient adoptées au niveau des frontières dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus.

Ils affirment ne pas pouvoir joindre le consulat de Tunis à Tébessa en vue de lui fournir une liste nominative de leurs épouses et leurs adresses en Algérie surtout que plusieurs d’entre elles habitent dans les régions avoisinantes de la ville de Tébessa.

Ils soulignent l’urgence de trouver une solution pour rapatrier les membres de leurs familles surtout que parmi eux des nourrissons qui ont besoin de vaccins et de médicaments.

Le gouverneur de Tozeur Mohamed Aymen Bejaoui a indiqué qu’une liste nominative des personnes bloquées sera envoyée au consulat de Tunis à Tébessa pour coordonner avec les autorités algériennes en vue de faciliter leur retour.