Des unités de la Garde nationale déjouent 11 tentatives d’immigration irrégulière et sauvent 188 personnes de la noyade

Onze tentatives de traversées clandestines des frontières maritimes tunisiennes ont été déjouées, ce weekend (samedi 31 juillet et dimanche 1er aout 2021) et 188 personnes ont été sauvées de la noyade, par des unités de la Garde maritime nationale relevant des districts du nord, du centre, du sahel et du sud, a annoncé le ministère de l’Intérieur, dimanche, dans un communiqué.

Parmi ces rescapés, figurent 56 africains de diverses nationalités, dont onze individus recherchés, a ajouté la même source, précisant « qu’elles ont intentionnellement refusé de se conformer aux ordres et ont continué à naviguer vers l’espace européen ».



En parallèle, des unités de la Garde nationales à Sfax, Nabeul, Raoued et Korba ont arrêté 15 personnes dans des maisons désertées. «Ces personnes envisageaient de traverser les frontières maritimes clandestinement », a indiqué la même source.