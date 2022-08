Des unités navales de l’OTAN en visite à Tunis

Le deuxième groupe permanent OTAN de lutte contre les mines (SNMCMG2) a effectué une visite portuaire à Tunis du 22 au 24 août.

Le SNMCMG2 a été chaleureusement accueilli et a bénéficié de l’hospitalité de la marine tunisienne pendant toute la durée de la visite, qui comprenait des réunions avec les autorités locales, une formation et une réception, selon le service de presse du MARCOM (Commandement maritime allié de l’OTAN) .

Les navires associés au SNMCMG2 pendant la visite comprenaient le navire amiral turc TCG Yuzbasi Gungor Durmus, le chasseur de mines italien ITS Alghero, le chasseur de mines allemand FGS Sulzbach Rosenberg, le chasseur de mines belge BNS Narcis et le chasseur de mines néerlandais HNLMS Vlaardingen.

La Tunisie est un partenaire essentiel dans nos efforts pour apporter et maintenir la stabilité dans la région, et nous sommes toujours heureux de travailler côte à côte avec les forces navales tunisiennes, déclare la même source.

Le 22 août, l’ambassadeur de Turquie à Tunis a visité le Durmus. Il a été accueilli à bord par le capitaine Yusuf Karagulle, commandant du SNMCMG2.

Le 23 août, le capitaine Karagulle et les officiers supérieurs des navires du groupe ont rendu visite au commandant de la division de surveillance et des garde-côtes tunisiens. Des membres de l’état-major du SNMCMG2 ont présenté des conférences sur les tactiques maritimes à bord du Durmus pour des officiers de la marine tunisienne. _nato4

Le soir même, le SNMCMG2 a organisé une réception à bord du Durmus, accueillant des représentants de la marine tunisienne ainsi que des ambassadeurs et des attachés militaires des pays de l’OTAN.

« La Tunisie est un partenaire essentiel dans nos efforts pour apporter et maintenir la stabilité dans la région, et nous sommes toujours heureux de travailler côte à côte avec les forces navales tunisiennes. C’est une excellente occasion de renforcer notre coopération et notre interopérabilité, et de montrer à nos partenaires ce que nous pouvons accomplir lorsque nous collaborons « , a déclaré Karagulle.

La coopération entre les pays de l’OTAN et les pays non membres de l’OTAN, comme la Tunisie, est essentielle pour atteindre les objectifs liés à la sécurité dans la région méditerranéenne. Les échanges culturels, ainsi que les exercices d’entraînement communs, renforcent la coopération et la compréhension mutuelle.

Le SNMCMG2 est l’une des quatre forces permanentes qui constituent la composante maritime de la Force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation, qui fait partie de la Force de réaction de l’OTAN. Pour répondre à des situations de contingence, des forces supplémentaires peuvent être ajoutées à ces groupes, l’état-major de commandement de l’OTAN étant à bord et les navires du Groupe constituant le noyau, capable d’apporter un soutien opportun aux opérations de l’OTAN.