Des vents forts chargés de sable et de poussière à Gafsa, Kébili, Gabès, et Médenine

Des vents forts chargés de sable et de poussière sont enregistrés dans les régions de Gafsa, Kébili, Gabès, et Médenine, a indiqué mardi, l’Institut national de la météorologie (INM).

Une baisse sensible de la vision horizontale au Sud est également marquée, a ajouté l’INM, appelant les usagers de la route à la vigilance et au respect des règles de sécurité.