Des vents forts de secteur Est sont prévus par l’INM, à partir de ce vendredi et jusqu’à samedi matin. Ils seront localement très fort sur les régions du sud, soufflant à une vitesse de 50 à 70 km/h. La vitesse du vent peut atteindre les 90 km/h, et sera accompagnée de tourbillons de sable dans les régions du sud-ouest et à l’extrême sud.