Des vols low-cost Tunisie-Emirats dès le 4 juillet

Air Arabia, la compagnie aérienne low-cost basée aux Emirats Arabes Unis, a annoncé le lancement des vols directs de Sharjah à Tunis, dès le 4 juillet.

La nouvelle ligne sera opérée trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Adel Al Ali, PDG du groupe Air Arabia, a déclaré : “Nous sommes heureux d’ajouter Tunis à notre réseau de destinations en pleine expansion au départ de Sharjah, offrant une nouvelle option de voyage abordable pour visiter le pays ».

« La Tunisie est une destination riche en culture avec un grand attrait pour le tourisme et nous attendons avec impatience le début de ce service qui va considérablement ajouter à la commodité des résidents à la fois aux EAU et en Tunisie.

Air Arabia dessert actuellement la Tunisie à partir de son hub au Maroc avec des vols directs reliant Casablanca et Tunis. Elle dessert aujourd’hui plus de 170 lignes internationales et nationales au départ de ses plates-formes aux Émirats arabes unis, au Maroc et en Égypte.