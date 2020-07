Des vols spéciaux d’Oman Air sur Tunis

Oman Air assurera deux vols spéciaux entre Oman et la République tunisienne les 7 et 10 juillet.

Une déclaration publiée en ligne par Oman Air annonce que « la compagnie opérera deux vols spéciaux entre Mascate et la Tunisie les 7 et 10 juillet ».

« Pour toute réservation ou information complémentaire, il faut appeler +96893561117/+96824765142 ou envoyer un courriel à [email protected] entre 8h00 et 16h00, heure locale d’Oman, du dimanche au jeudi ».