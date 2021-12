Deux accords de coopération signés entre la Tunisie et la FAO

Deux accords de coopération relatifs à la mise en place de deux projets ont été signés, lundi à Tunis, par le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmoud Elias Hamza, et le Représentant de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Tunisie, Philippe Ankers.

« Ces deux nouveaux projets s’inscrivent dans le « Cadre de Coopération 2021-2025 du Système des Nations Unies », a indiqué la FAO, dans un communiqué.

Le premier projet, soutenu par le Fond Vert Climat (FVC), retient la FAO comme partenaire pour sa mise en œuvre. Ses résultats visent à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique, à travers la formulation d’un Plan d’Action National pour le secteur agricole.

Différentes options d’adaptation en rapport avec l’eau, les terres, les cultures, l’élevage, la pêche et la foresterie seront développées. Ce plan va privilégier la planification des actions d’adaptation et clarifier les rôles et les contributions des parties concernées en incluant les partenaires du secteur privé.

Les résultats attendus à terme de ce projet consistent en le renforcement des connaissances sur l’adaptation au changement climatique pour des prises de décisions informées ; l’appui à la résilience du secteur agricole par des investissements intelligents face au climat et à travers des partenariats public-privé; la mise en place de plans de protection sociale pour une meilleure adaptation au sein des communautés rurales les plus vulnérables et l’innovation par le biais des nouvelles technologies numériques.

Pour ce qui est du second projet, il est appuyé par l’Agence Norvégienne de Coopération au Développement, et il complète les activités précédemment menés par la FAO en partenariat avec le gouvernement tunisien, pour générer des données factuelles sur la protection sociale dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.



Dans sa composante « SocPro4Fish » qui sera mise en œuvre en Tunisie, le projet se concentrera sur l’amélioration de l’accès à la Protection Sociale et vise à renforcer les capacités institutionnelles tunisiennes afin d’étendre la couverture et d’améliorer la qualité des prestations sociales ciblant les pêcheurs et les travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture

