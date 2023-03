Deux ambassadeurs en visite de projets dans des communes rurales tunisiennes

L’Ambassadeur de France en Tunisie, André Parant et l’Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel, ont visité, ce vendredi 10 mars, les communes rurales de Galaa Maaden Forgsan, dans le gouvernorat de Jendouba, et de Zaafrane-Dyr-El Kef, dans le gouvernorat du Kef dans lesquelles des infrastructures sont en train d’être construite grâce à des financements allemands, français et de l’Union Européenne.

Ces deux communes font partie des communes créées entre 2015 et 2016 par l’Etat tunisien pour permettre le développement local de l’ensemble du territoire national. Parmi ces 86 nouvelles communes, 26 bénéficient de financements importants de l’Union Européenne délégués à l’Agence Française de Développement (39,5 Millions d’euros), et 29 bénéficient de financement de la coopération allemande (KfW – 45 Millions d’euros). Le financement allemand offre également à 185 communes tunisiennes dont les périmètres ont été élargis dans le cadre du processus de communalisation de l’ensemble du territoire une enveloppe de 36,67 Millions d’euros.

Dans ces nouvelles communes, rurales très peu équipées, les projets allemands et français permettent de construire des infrastructures de base telles qu’un hôtel de ville, un dépôt municipal, de la voirie, de l’éclairage public… et d’acquérir du matériel de propreté et d’entretien tels que des camions bennes ou des camions vidangeurs.

Les financements accordés permettent également la réalisation de projets économiques (marchés, centres de loisir, bains maures, etc.) ou socioculturels (terrains de sport, salles des fêtes, etc.) qui répondent aux besoins des habitants et permettront aux nouvelles communes de générer des revenus complémentaires.

Cet important programme d’investissement, également financé par la coopération italienne pour les 35 communes restantes, est porté par l’Etat tunisien et mise en œuvre par la Caisse des Prêts et de Soutien aux Collectivités Locales (CPSCL).

L’ensemble de ces projets s’inscrivent dans le cadre plus global des appuis apportés à la Tunisie par l’Union Européenne, l’Allemagne et la France visant l’amélioration des services rendus aux citoyens au niveau local et la réduction des inégalités territoriales. Les projets financés bénéficient directement et concrètement à des centaines de milliers de Tunisiennes et de Tunisiens, comme le montrent les résultats de cette visite conjointe.