Deux Américains, un Russe et un Emirati rejoignent  la Station spatiale internationale

Un équipage multiculturel, composé de deux astronautes américains, un cosmonaute russe et un astronaute émirati, doit avoir décollé dans la nuit de dimanche à lundi depuis la Floride à bord d’une fusée de SpaceX afin de rejoindre la Station spatiale internationale.

La météo s’annonce à 95% favorable. La capsule Dragon dans laquelle voyagent les quatre passagers doit s’amarrer à la station spatiale (ISS) après un trajet d’environ une journée.

Sultan al-Neyadi, 41 ans, deviendra le quatrième astronaute d’un pays arabe de l’Histoire, le deuxième émirati, mais le premier de son pays à passer six mois dans l’espace.

« Nous sommes prêts physiquement, mentalement et techniquement », avait-il déclaré à la presse à son arrivée au centre spatial mardi. « C’est un grand honneur d’être ici, et même un privilège », avait-il ajouté.

La mission comporte également un astronaute russe, Andreï Fediaïev, au moment même où les tensions entre Washington et Moscou sont au plus haut, un an après l’invasion russe en Ukraine.

Il était déjà prévu avant l’offensive de Moscou que des Russes voyagent avec SpaceX et des Américains avec les vaisseaux russes Soyouz — un programme d’échange maintenu malgré les extrêmes tensions diplomatiques. La station spatiale constitue l’un des rares champs de coopération encore en cours entre les deux pays.