Deux bateaux de pêche tunisiens arraisonnés au large de Malte

Deux bateaux de pêche tunisiens arraisonnés dans les eaux maltaises au large de la côte ouest de Gozo ont été interceptés par les Forces armées de Malte (FAM) dimanche soir et amenés à La Valette pour une enquête plus approfondie, rapporte le journal Times of Malta, lundi.

Dans une brève déclaration ce matin, les FAM ont indiqué qu’elles avaient escorté les deux navires jusqu’au Grand Port pendant la nuit.

Le département de la pêche et la police enquêtent actuellement, a-t-il ajouté, affirmant que les deux bateaux de pêche ont été surpris en train de pêcher dans la zone de conservation et de gestion des pêches de Malte.

Les tensions entre les deux pays au sujet de la pêche illégale remontent à plusieurs dizaines d’années et se sont ravivées l’année dernière, ce qui a incité le département de la pêche à demander aux pêcheurs locaux de documenter toute pêche illégale qu’ils rencontrent, en utilisant des vidéos et des photos.