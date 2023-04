Deux colons tués et un grièvement blessé  dans une attaque palestinienne en Cisjordanie

Israël a mené de rares frappes aériennes au Liban et a continué à bombarder la bande de Gaza vendredi, une escalade qui a suscité des craintes d’un conflit plus large à la suite des violences sur le site le plus sensible de Jérusalem.

Alors que les tensions sont vives en Israël et dans la région, une opération palestinienne près d’une colonie israélienne en Cisjordanie occupée a tué deux personnes d’une vingtaine d’années et blessé grièvement une autre de 45 ans, ont indiqué des médecins israéliens. Cette attaque, qui survient après des semaines d’agitation inhabituelle en Cisjordanie, laisse penser que les tensions récentes à Jérusalem pourraient s’étendre au territoire occupé.

Même si le calme est revenu aux frontières nord et sud d’Israël, les frappes israéliennes matinales sur le Liban – que les analystes décrivent comme les violences frontalières les plus graves depuis la guerre de 2006 entre Israël et les militants du Hezbollah libanais – menacent de faire entrer la confrontation dans une nouvelle phase. Les frappes israéliennes ont été menées en représailles à un important barrage de roquettes en provenance du Liban la veille, après que des raids de la police israélienne à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem ont provoqué des troubles et suscité l’indignation dans le monde arabe.

Bien que l’armée israélienne se soit empressée de souligner que ses avions de guerre avaient frappé des sites appartenant uniquement à des groupes militants palestiniens, ce barrage risque d’attirer l’ennemi acharné d’Israël, le Hezbollah, qui exerce son autorité sur une grande partie du Sud-Liban et s’est présenté par le passé comme le défenseur des Palestiniens et de la ville de Jérusalem, qui fait l’objet d’un litige.