Deux entreprises tunisiennes remportent les premiers prix de « l’Africa Kaizen Awards 2023 »

Deux entreprises tunisiennes, Asteelflash (industrie électronique) et Tesca Tunisie (industrie textile automobile) ont remporté respectivement le premier prix (Outstanding) et le deuxième prix (Excellent) à la compétition du Prix Kaizen Afrique 2023 dans la catégorie des grandes entreprises.

Cette consécration témoigne du niveau remarquable de mise en œuvre par ces entreprises, du concept Kaizen, concept japonais visant l’amélioration de la qualité et de la productivité grâce à des actions d’amélioration continue à faible coût.

La remise de trophées a été effectuée par la Représentante résidente adjointe de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en Tunisie, Jogo Rinko, lors de la formation organisée récemment, en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le ministère de l’Industrie des Mines et de l’Energie au profit de 44 entrepreneurs et fonctionnaires libyens, et assurée par des maîtres formateurs tunisiens en Kaizen.

La Conférence annuelle Kaizen Afrique 2023, s’est déroulée les 9 et 10 octobre 2023 à Addis-Abeba en Ethiopie.

Il est à rappeler qu’au moins une entreprise tunisienne a été récompensée dans chacune des 4 dernières éditions de cette compétition regroupant les meilleures entreprises ayant appliqué le Kaizen en Afrique.