Deux établissements de paiement obtiennent l’agrément de la BCT

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a délivré les premiers agréments à deux établissements de paiement, a annoncé la BCT, dans un communiqué publié, vendredi.

Ces établissements de paiement auront un rôle prépondérant pour soutenir l’effort national d’inclusion financière, a déclaré le gouverneur de la BCT, Marouane Abassi, dont les propos sont rapportés dans ce communiqué.

Au sujet de la mise en circulation d’un nouveau billet et le risque de transmission du virus via l’argent gouverneur a rappelé que selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),le risque d’être infecté par le Covid-19 en touchant des pièces de monnaie, billets de banque ou cartes de crédit reste très faible.

Concernant la photo de Dr Tawhida BEN CHEIKH (1909/2010), qui figure sur le nouveau billet, Abassi a fait savoir qu’il s’agit d’un double hommage : D’abord, à la femme tunisienne, mais aussi à tous les acteurs du secteur de la santé, qui sont, aujourd’hui, en première ligne du front de la guerre contre le virus du COVID-19.

Il a souligné le processus de lancement d’un billet de banque requiert, en moyenne, entre 12 et 18 mois de préparation.

Parallèlement, il a rappelé que la BCT encourage le Decashing et le recours aux moyens de paiement digitaux, ajoutant qu’aujourd’hui, les terminaux de paiement (DAB et TPE) fonctionnent et sans frais d’utilisation supplémentaires.