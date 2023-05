Deux ex chefs de gouvernement et une journaliste poursuivis pour terrorismes et blanchiment d’argent

Dans un document du pôle judiciaire antiterroriste tunisien, qui circule sur les réseaux sociaux, mention est faite d’une décision d’ouverture d’enquête judiciaire contre 21 personnes, dont au moins deux anciens chefs de gouvernements tunisien, en plus du chef du mouvement i Ennahdha Rached Ghannouchi, et Mouadh l’un de ses fils.

Selon ce document, l’ancien chef de gouvernement d’Ennahdha Ali Laarayedh, ainsi que l’ancien chef de gouvernement de la période du défunt président Béji Caïed Essebssi, Youssef Chahed feraient l’objet d’enquête au sens de la Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

Il est à noter que Youssef Chahed se trouve actuellement aux Etats-Unis où il enseigne en tant qu’agrégé de recherche de l’Université de Harvard.

Dans cette enquête, on retrouverait aussi des personnalités, comme Habib Ellouz, Fethi Beldi, l’ancienne directrice du cabinet présidentiel Nadia Akacha, la journaliste Shahrazade Akacha, et l’homme d’affaires et ex président de club de Foot Adel Daadaa.