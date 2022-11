Deux explosions à Al Qods font un mort et plusieurs blessés parmi les israéliens.

Deux attaques à la bombe dans des stations de bus à la ville d’Al Qods, en Palestine occupée, ont fait au moins un mort et une quinzaine de blessés parmi les israéliens, mercredi matin 23 novembre, ont indiqué des responsables israéliens. Une explosion à un arrêt de bus à la sortie de la ville a fait 12 blessés, dont quatre grièvement, et une seconde à une autre station a démoli un autocar et fait trois blessés, selon des secouristes, alors que la police israélienne a qualifié ces deux explosions «d’attaques». La police israélienne a ensuite affirmé qu’une des personnes blessées avait succombé à ses blessures.

Un photographe de l’AFP présent sur les lieux de la première explosion a indiqué que la déflagration avait percé une clôture métallique derrière l’arrêt de bus, avec un scooter électrique et un chapeau posés au sol. Et alors que la police était sur les lieux, une autre explosion a été entendue à une courte distance, selon le photographe.