Deux militaires français tués en opération au Mali

Deux militaires de la force française « Barkhane » au Sahel, du premier régiment de hussards parachutistes de Tarbes, ont été tués en opération samedi au Mali par l’explosion d’un engin explosif improvisé (IED) au passage de leur véhicule blindé, a annoncé l’Elysée samedi 5 septembre.

L’opération « Barkhane » compte autour de 5 100 soldats. Au total, 45 soldats français, en comptant les deux militaires tués samedi, sont morts au combat dans les opérations « Serval » (2013) et « Barkhane » (depuis 2014), selon l’état-major. Un décompte qui n’intègre pas les accidents.

Exprimant ses « très sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches et à tous leurs frères d’armes », le président français Emmanuel Macron a de nouveau appelé « à la mise en place sans délai d’une transition politique civile au Mali, conformément aux attentes [du] peuple, de l’ensemble des pays qui le soutiennent, et condition sine qua non d’une lutte efficace contre les terroristes ».