Deux morts et 35 personnes victimes d’intoxication suite à la consommation d’alcool artisanal

Deux personnes ont trouvé la mort et 35 autres ont été victimes d’intoxication, samedi, dans la délégation de Sidi Makhlouf (Gouvernorat de Médenine), suite à la consommation d’alcool artisanal.

Les cas intoxiqués ont été transférés à l’hôpital local de Sidi Makhlouf, à l’hôpital universitaire de Médenine et à l’hôpital régional de Zarzis, parmi eux, deux victimes ont été admises au service de réanimation, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé à Médenine, Samir Marzouk.

La même source a souligné que parmi les cas orientés vers le CHU de Médenine, 3 d’entre eux ont été soumis à une dialyse, ajoutant que les hôpitaux de Zarzis, Djerba et Tataouine ont été placés en alerte, pour d’éventuelles admissions aux services de réanimation.

Face à une situation susceptible de s’amplifier, une cellule de crise a été mise en place au CHU de Médenine et à l’hôpital local de Sidi Makhlouf, pour une meilleure coordination entre les parties concernées, avec une mobilisation totale des voitures d’ambulance de la région.

Selon une source de l’hôpital de Sidi Makhlouf, de nouveaux cas continuent d’affluer, parmi eux des patients dans une situation critique, présentant des symptômes de fortes douleurs au ventre et à la gorge, une hypoglycémie, une hypotension et des complications de vue, notant que l’âge de la plupart des personnes intoxiquées varie entre 20 et 40 ans.

- Publicité-