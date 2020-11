Deux nouveaux hôpitaux de campagne seront installés pour la prise en charge des patients Covid 19 avec une capacité de 118 lits de réanimation et 560 lits d’oxygène, a annoncé le ministre de la santé vendredi Faouzi Mehdi au cours d’une séance plénière à l’assemblée des représentants du peuple consacrée au dialogue avec plusieurs membres du gouvernement sur l’évolution de la situation épidémique dans le pays.

Mehdi a souligné qu’un nouvel hôpital de campagne sera installé dans les bâtiments de foire des expositions du Kram à Tunis pour accueillir les patients atteints de Covid 19.

» Le nouvel Hôpital universitaire de Sfax accueillera les patients atteints de Covid 19 issus des gouvernorats du centre et du Sud, a-t-il déclaré précisant que cet hôpital comprendra entre 18 et 20 lits de réanimation et 160 lits d’oxygène.

Il a ajouté que l’installation de ces deux hôpitaux a pour objectif de se préparer comme il se doit à la flambée de l’épidémie dans les jours à venir et éventuellement à l’augmentation du nombre des patients.

» Le ministère de la santé est parvenu à atteindre les objectifs requis annoncés depuis le début du mois d’octobre dernier, à travers l’augmentation du nombre des lits de réanimation (236) et des lits d’oxygène (1427).