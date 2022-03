Deux numéros verts mis à la disposition des Tunisiens en Ukraine

La cellule de crise consacrée aux ressortissants tunisiens en Ukraine a mis en place deux numéros verts +21680109070 et +21680109080 à la disposition de ceux désireux d’être rapatriés et qui n’ont pas pu être contactés en raison de la situation sur le terrain, annonce vendredi le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens et à l’étranger.

Le ministère avait appelé, jeudi, les Tunisiens qui ont franchi la frontière ukrainienne à contacter les ambassades de Tunisie à Bucarest et à Varsovie pour être rapatriés dans les plus brefs délais.

Il a affirmé que la cellule de crise travaille 24h/24, en coordination avec les ambassades de Tunisie à Moscou, Bucarest et Varsovie ainsi que les volontaires tunisiens, en vue d’actualiser les données relatives aux ressortissants tunisiens, suivre de près leur situation et organiser les prochains vols de rapatriement.

Le premier vol de rapatriement a été assuré mardi 1er mars à l’aube par l’armée nationale à travers le pont aérien établi sur ordre du président de la République. D’autres vols ont suivi et se poursuivront les prochains jours.