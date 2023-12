Deux otages israéliennes libérées

Le Hamas a libéré jeudi deux otages israéliennes détenues dans la bande de Gaza, sur un total prévu d’une dizaine, au septième jour d’une fragile trêve avec Israël.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, en visite en Israël, exerçait pendant ce temps une pression maximale sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour tenter de préserver la trêve qui expire vendredi à 07H00 (05H00 GMT).

Blinken a demandé à Benjamin Netanyahu de protéger « impérativement » les civils massés dans le sud de la bande de Gaza si la trêve volait en éclats.

Une source du Hamas avait indiqué à l’AFP que le mouvement islamiste libèrerait dans la journée « 10 Israéliens dont deux ont également la nationalité russe ». Trente Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes doivent aussi être libérés, aux termes de l’accord de trêve négocié par le Qatar, les Etats-Unis et l’Egypte.

La trêve a permis durant les six premiers jours la libération de 70 otages israéliens — des femmes et des enfants — et de 210 prisonniers palestiniens.

Vingt-sept étrangers ou binationaux, en majorité des Thaïlandais travaillant en Israël, ont également été libérés hors du cadre de l’accord.

L’armée israélienne a estimé qu’environ 240 personnes avaient été prises en otage et emmenées dans la bande de Gaza lors de l’attaque menée par des commandos du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Cette attaque a fait environ 1.200 morts en Israël, en majorité des civils, selon les autorités.

