Deux tentatives d’immigration clandestine déjouées et arrestation de 114 recherchées

Une campagne sécuritaire menée, vendredi et samedi, dans la ville de Sfax, ses côtes-nord et à Kerkennah, a permis d’arrêter 114 personnes recherchées et de mettre en échec 2 tentatives de franchissement illicite des frontières maritimes.

Le porte-parole de la garde nationale, Houssem Eddine Jebabli a souligné que des opérations de descente ont été effectuées à Msatria, Jebeniana, El Awabed et Ellouza empêchant plus de 200 migrants subsahariens de participer à des opérations d’immigration clandestine.

Il a fait savoir que 6 embarcations, 2 voitures de location et autres véhicules ont été saisis, outre l’arrestation de 48 personnes impliquées dans des affaires d’atteinte à l’ordre public.

La même source a indiqué qu’une opération aérienne a été menée, samedi à l’aube, à l’île de Kerkennah ciblant des organisateurs de migration clandestine et visant à assurer un trafic normal des bacs vers Sfax, ajoutant que ces campagnes sécuritaires ont été renforcées et se poursuivent dans la région.

