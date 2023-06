Deux vols sur Monastir en partance de Banja Luka

Deux avions ont décollé, ce mercredi, de la piste de Mahovljani à destination de Monastir en Tunisie, établissant ainsi une nouvelle ligne de vol à partir de l’aéroport de Banja Luka, deuxième ville de Serbie .

Un vol a été organisé par l’agence de tourisme « Kontiki Travel », et l’autre par « Filip Travel », a-t-on annoncé à l’aéroport de Banja Luka.

« C’est un moment spécial pour nos citoyens, mais aussi pour nous, car nous avons vu partir les premiers passagers vers la Tunisie depuis notre région. Nous continuerons à orienter nos activités et nos négociations avec les compagnies vers de nouvelles destinations, pour le plus grand bonheur de nos passagers. Dans le même temps, nous travaillerons dur avec nos collègues pour élever le niveau de service de notre aéroport au plus haut niveau, ainsi que l’opérabilité conformément à toutes les exigences et réglementations de l’aviation » a déclaré le directeur par intérim de l’aéroport de Banjaluka, Natalija Trivić.