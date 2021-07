Deuxième Grand pèlerinage en nombre limité à La Mecque à cause du Covid

Les fidèles ont commencé à arriver à La Mecque, pour accomplir à partir de samedi les rites du Hajj, Grand pèlerinage annuel, marqué pour la deuxième année consécutive par un quota ultralimité de pèlerins en raison du Covid.

Cette année, seuls 60.000 Saoudiens et étrangers résidents dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer au hajj. En 2020, à peine une dizaine de milliers de fidèles avaient pu l’effectuer, au plus fort des restrictions sanitaires et avant la course à la vaccination.

Très loin derrière les quelque 2,5 millions venus du monde entier en 2019, avant la pandémie, pour prendre part à ce qui constituait l’un des plus grands rassemblements religieux au monde.

A la veille du hajj, les médias locaux ont diffusé des images d’ouvriers pulvérisant de produits désinfectants le site de la Grande mosquée de La Mecque.

Les pèlerins seront divisés en groupes de 20 personnes pour « limiter la propagation du virus » au cas où l’une d’entre elles serait infectée, a déclaré à la télévision un responsable saoudien.

En plus de mesures de distanciation sociale strictes, le ministère du Hajj a introduit une « carte électronique du hajj » permettant un accès sans contact aux campings et hôtels pour pèlerins et aux transports vers les sites religieux. Des robots seront utilisés pour distribuer des bouteilles d’eau sacrée.

Les pèlerins ne pourront par ailleurs pas toucher la Kaaba.