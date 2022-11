Deuxièmes rencontres des affaires tuniso-africaines, les 6 et 7 décembre 2022 à Tunis

Le Centre de Promotion des Exportations (CPEX) organise les 6 et 7 décembre 2022 à Tunis, la deuxième édition « des rencontres des affaires tuniso-africaines, en partenariat avec l’Agence Allemande de la Coopération Internationale (GIZ) et avec l’appui du programme « le renforcement des activités de l’exportation créatrices d’emplois vers les nouveaux marchés africains ».

Cette manifestation vise, selon le CEPEX, à renforcer la tendance des entreprises exportatrices tunisiennes vers les marchés africains et à impulser davantage les échanges commerciaux avec les pays de l’Afrique subsaharienne.

La manifestation constitue un rendez-vous professionnel incontournable pour tenir des rencontres B to B avec la participation de 200 entreprises exportatrices tunisiennes et plus de 100 entreprises africaines, parmi les importateurs et les acteurs économiques représentant plus de 20 pays africains.

Cette nouvelle édition ciblera plusieurs secteurs prometteurs à l’instar des industries alimentaires, électriques, les secteurs du textile et de l’habillement, des industries pharmaceutiques, des matériaux de construction et des travaux publics outre les services de la santé, de l’enseignement et de la formation et des technologies de la communication.

Il convient de rappeler que les exportations tunisiennes vers les pays de l’Afrique subsaharienne ont atteint 1404,5 MD en 2021, soit une hausse de 27,6% par rapport à l’année 2020. La Côte d’Ivoire représente le premier client de la Tunisie avec une part de 17% des exportations tunisiennes, suivi du Sénégal avec 11% puis le Cameroun avec 7% et enfin la Guinée avec 6%.

Parmi les produits exportés vers ces pays figurent notamment, le marbre, le ciment, la margarine, le papier sanitaire et les préparations alimentaires.