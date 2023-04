Développement de la coopération sécuritaire au centre d’une réunion entre le ministre de l’intérieur et l’ambassadeur d’Egypte

Une réunion tenue jeudi entre le ministre de l’intérieur Kamel Fefih et l’ambassadeur d’Egypte en Tunisie, Iheb Mustapha Fahmi, a été axée sur la consolidation de la coopération sécuritaire entre la Tunisie et l’Egypte. Dans un communiqué rendu public par le ministère, la réunion a permis d’examiner le développement de la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire. La réunion a également permis de souligner l’impératif de poursuivre le travail commun et la promotion de la coopération sécuritaire. Il ‘agit également d’illustrer les résultats des travaux de la commission sécuritaire mixte à travers l’échange des expériences dans les domaines de la formation et l’échange des informations en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

