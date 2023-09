Relancer les ODD et rehausser l’ambition climatique au cœur des débats à l’ONU

Plus de 290 chefs d’Etat et de gouvernement et autres dignitaires de haut niveau ont participé aux deux sommets des Nations-Unies, qui se sont tenus du 19 au 23 septembre au siège de l’ONU à New York à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies, selon le Earth Negociations Bulletin (ENB), une publication phare sur les négociations des Nations Unies sur l’environnement et le développement.

Ces conclaves ont été axés sur un thème général de l’accélération de l’action sur l’Agenda 2030 pour le développement durable et ses objectifs de développement durable (ODD) et sur le changement climatique.

Ils ont marqué ainsi la « mi-temps » cruciale d’évaluation de la mise en œuvre des 17 ODD de l’Agenda et aussi par la tenue du Sommet sur l’ambition climatique convoqué par le secrétaire général de l’ONU, Ant?nio Guterres, pour accélérer l’action des gouvernements, des entreprises, des finances, des autorités locales et de la société civile.

Guterres, a appelé les dirigeants à cette occasion à se concentrer sur sept ambitions, dont la mobilisation d’au moins 500 milliards de dollars par an pour le développement durable, idéalement avec l’aide d’un groupe de dirigeants chargé de définir des mesures concrètes pour que les financements soient acheminés en 2024.

Il a aussi appelé renforcer le soutien à la sécurité alimentaire, à l’énergie, à la digitalisation, à l’éducation, à la protection sociale et aux emplois décents, ainsi qu’à la biodiversité.

Le secrétaire général de l’ONU a aussi à profiter de la prochaine réunion du Fonds monétaire international (FMI) pour accélérer les progrès, notamment par la recapitalisation, la réorientation des Droits de tirage spéciaux (DTS), la restructuration de la dette à des conditions plus longues et plus abordables, et élaborer des propositions concrètes pour une réforme de l’architecture financière mondiale à temps pour le Sommet du Futur en 2024.

En ce qui concerne la 28 Conférence des Parties (COP28) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Ant?nio Guterres a appelé les dirigeants à venir à ce conclave du climat avec des plans concrets pour aider les pays en développement à réaliser une transition juste vers les énergies renouvelables et à opérationnaliser le fonds pour les pertes et dommages.

En parallèle aux débats de ces sommets, des manifestants ont envahi les rues de New York et de nombreuses autres villes du monde pour appeler à une action climatique urgente et exiger de réduire les inégalités mondiales.