Développement humain : Un recul universel de  5 ans avec le Covid

Pandémie de coronavirus, guerre en Ukraine, crise climatique… Le monde était déjà éprouvé depuis l’émergence du Covid-19 fin 2019 et l’aggravation de la crise climatique. La guerre en Ukraine a apporté de nouvelles craintes, notamment au niveau de la sécurité alimentaire. Un point qui ne concerne pas seulement l’Europe. Selon le rapport du programme de l’ONU (Pnud) pour le développement, le monde est revenu en arrière, et il a même reculé de cinq ans face à la superposition des crises.

Pour la première fois depuis sa création, il y a plus de 30 ans, l’Indice de développement humain, qui prend en compte espérance de vie, éducation et niveau de vie, a reculé deux années de suite, en 2020 et en 2021, s’inquiète l’ONU dans ce rapport.

« Cela veut dire que nous mourons plus tôt, que nous sommes moins éduqués et que nos revenus baissent », énumère son patron, Achim Steiner, lors d’un entretien avec l’AFP. « Avec ces trois paramètres, vous pouvez avoir une idée de pourquoi les gens commencent à être désespérés, frustrés, inquiets pour l’avenir », insiste-t-il, cité par Le Point.

Ce recul est quasi universel, touchant plus de 90 % des pays de la planète, même si les inégalités entre pays sont toujours flagrantes. En haut de la liste se trouvent toujours la Suisse, la Norvège et l’Islande. Et tout en bas, le Soudan du Sud, devant le Tchad et le Niger.