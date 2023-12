Déviation temporaire de la circulation sur la route nationale n°11 jusqu’au mardi 2 janvier

Le ministère de l’Equipement annonce, qu’à partir de jeudi jusqu’au mardi 2 janvier 2024, la circulation sur la route nationale n°11 sera temporairement transférée du point kilométrique 1,300 au point kilométrique 1,65 dans la délégation de Bizerte Sud,. La Direction Générale des Ponts et des Routes – Unité d’Achèvement du nouveau Pont de Bizerte au Ministère de l’Equipement et de l’Habitat-, a indiqué dans un communiqué publié mercredi dernie, que cette déviation partielle et temporaire de la circulation sur la route nationale no 11, fait suite à la réparation de la panne survenue au niveau de l’aqueduc de canalisation des eaux usées au niveau de l’échangeur de liaison permanent de la ville de Bizerte.Les services de l’Office National d’Assainissement (ONA) ont précisé qu’ils procéderont à la réparation de la panne. Pour ce faire, la moitié de la route nationale no 11 serait fermée en partie pour terminer les travaux et la circulation sera transférée dans les deux sens sur la deuxième moitié. Le ministère de l’Equipement appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence, en respectant les panneaux de signalisations et en réduisant la vitesse

