Dhaker Lhidheb appelle à la suspension du transport public !

Dhaker Lhidheb, cardiologue à l’hôpital militaire de Tunis a publié ce jeudi 12 mars 2020, un statut sur sa page facebook, où il a appelé à la suspension du transport en commun dans tout le pays.

Il a affirmé que le transport en commun restera le maillon faible dans la chaîne de la lutte contre le Coronavirus, appelant à utiliser les véhicules particuliers, les motos et les vélos pour se déplacer et ce à cause de l’encombrement dans les moyens de transport en commun, ce qui représente un danger pour les citoyens et facilite la contamination par ce virus.