Dialogue gouvernement-UGTT après le Congrès de la centrale syndicale

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, a fait part de la disposition de la centrale syndicale de mener un dialogue après l’achèvement des travaux de son 25ème congrès.

- Publicité-

Dans un communiqué rendu public vendredi, la présidence du gouvernement a indiqué que l’UGTT est disponible pour présenter des propositions afin de développer le document des réformes structurelles, élaboré par le gouvernement et converger les vues relatives aux différentes questions. Il faut assurer un équilibre des réformes présentées par le gouvernement sur le plan social d’une part et l’impératif de créer des richesses et hisser le rythme du développement économique d’autre part.

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a de son côté souligné l’importance du rôle social économique et politique joué par la centrale syndicale. Le gouvernement s’attache au travail commun avec les différentes organisations nationales et souligne l’importance d’ancrer le dialogue et la concertation entre le gouvernement et l’organisation syndicale, selon la même source.