Didier Raoult : « Il est possible que l’épidémie du Covid-19 disparaisse d’ici quelques semaines”

Le combat contre le Covid-19 est-il en train d’être gagné ? Oui, si l’on en croît Didier Raoult. Optimiste, le patron de l’IHU de la Timone a expliqué dans une nouvelle vidéo publiée ce mardi que le virus était de moins en moins présent à Marseille. “Ici, l’épidémie est en train de disparaître progressivement, a-t-il fait remarquer, chiffres à l’appui. Au pic, on a eu jusqu’à 368 cas (positifs) nouveaux par jour, et actuellement on est plutôt dans la zone de 60 à 80 nouveaux cas par jour, donc il y a une diminution significative”.

Selon Didier Raoult, il est donc “possible (…) que l’épidémie disparaisse au printemps (à la fin du printemps, ndlr), et que d’ici quelques semaines, il n’y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qu’on a l’habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires, je crois que c’est assez banal”.

Didier Raoult a enfin donné quelques résultats du traitement hydroxychloroquine/azithromycine qu’il prescrit à ses patients pour lutter contre le Covid-19. “On est très content, a-t-il dit, avant de donner des chiffres. On a testé 32 083 patients et 4296 étaient positifs. 2628 personnes ont été traitées par notre protocole, et on compte 10 morts. On confirme donc qu’on a pour l’instant une mortalité inférieure à 0,5%, ce qui est un des résultats ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde”.