Didier Raoult : « Si on m’avait écouté, il y aurait eu deux fois moins de morts »

Alors qu’il est attendu mercredi pour être auditionné au Sénat par la commission d’enquête sur la pandémie de Covid-19, le patron de l’IHU Méditerranée infection a livré mardi un avant-goût de son discours, dans un entretien accordé à La Provence. « La gestion de la maladie fait qu’au final il y a deux fois plus de morts. Et que parmi ces morts, plus de la moitié ne l’ont pas été, en raison de la mauvaise gestion médicale, ni du Covid,… car en pratique on n’a pas soigné les gens (…) Si on m’avait écouté, il y aurait eu deux fois moins de morts. Mais c’était inaudible. Ce monde est terrifié parce que la moyenne d’âge est importante. À force d’avoir peur des risques, on n’arrive plus à les gérer », a-t-il dit.

Le professeur de microbiologie a également évoqué le débat passionnel sur l’hydroxychloroquine et son efficacité. « Je suis convaincu que l’on a sauvé des gens pas seulement avec le traitement mais parce que l’on s’est occupé d’eux, a-t-il fait remarquer. On les a hospitalisés, oxygénés, on leur a donné des anticoagulants, c’est ce qui fait une grosse différence. On n’a pas rajouté de la terreur à la terreur ».

Pour Didier Raoult, il est encore temps de changer de stratégie, alors que la perspective d’une deuxième vague à l’automne est « extrêmement probable », à en croire le conseil scientifique. « Les maladies infectieuses, cela devrait être un domaine régalien, c’est de la défense nationale, considère-t-il. Qu’est-ce qui a changé l’espérance de vie des humains ? Les épidémies et les guerres… Comme de Gaulle avait créé les centres anticancéreux à la sortie de la guerre, je me répète, il faut créer 7 infectiopoles en France ».