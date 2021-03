Digital E: l’innovation et la créativité au féminin

Elles sont jeunes, ambitieuses et dynamiques. Originaires de différentes régions de la Tunisie, elles ont toutes choisi de se lancer dans l’aventure et de prendre le risque de l’entrepreneuriat en mettant à profit leur savoir et leurs compétences.

- Publicité-

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, elles ont choisi de participer au forum de l’innovation au féminin « Digital (E) », organisé du 08 au 10 mars en cours à l’Institut français de Tunisie, pour faire connaître leurs startups et pourquoi pas gagner un financement supplémentaire qui les aiderait à promouvoir leurs projets.

» Il s’agit d’une vingtaine de femmes entrepreneuses qui ont choisi de réaliser leurs rêves en créant leurs propres entreprises et ce, dans des secteurs divers », a souligné Caroline Brummelhuis, directrice du réseau professionnel pour l’entrepreneuriat féminin en Tunisie « The Next Women Tunisie ».

L’intervenante s’est dite réjouie de l’organisation de cet évènement, unique en son genre, qui regroupe des femmes startupeuses innovantes et créatives de différentes régions du pays.

Pour Neila Ben Zina, présidente de French Tech Tunisie, l’innovation c’est l’alliance entre la créativité, le travail acharné, l’envie d’y aller et la réalisation des projets différents et qui mieux que les femmes, selon elle, pour repousser les limites.

Ben Zina a signalé que beaucoup de femmes diplômées de filières scientifiques et des écoles d’ingénieurs, n’arrivent malheureusement pas à atteindre les postes de management dans les entreprises et c’est pour cette raison qu’il convient de prendre son destin entre les mains et de se battre pour réaliser son rêve.

En effet, à travers le forum Digital (E) et dans la lignée des précédents évènements tels que « Visez la Lune ! » en 2019, l’Institut français de Tunisie propose de mettre la lumière sur les faiseuses d’innovation 3.0 en les fédérant face au public et en leur offrant un espace d’échange et de réflexion, a souligné, pour sa part, Sophie Renaud, directrice de l’Institut français de Tunisie.

« Le digital est aujourd’hui une réelle opportunité pour les femmes et un outil d’autonomisation et de responsabilisation », a-t-elle dit.

Au programme du forum, un salon à la rencontre des initiatives innovantes portées par des femmes dans le digital, des tables rondes sur le rôle des femmes dans l’innovation et des séances de pitchs par les entrepreneuses.

A l’issue des trois jours du forum, trois prix seront décernés à trois entrepreneuses innovantes.