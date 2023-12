Diminution de 3 % du déficit de la balance commerciale énergétique à fin octobre 2023

Le déficit de la balance commerciale énergétique a diminué de 3% passant de 8202 millions de dinars(MD), à fin octobre 2022 à 7923 MD, au cours de la même période 2023, et ce, en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée.

Selon le rapport mensuel sur la Conjoncture énergétique pour le mois d’octobre 2023, publié par l’Observatoire national de l’Energie et des Mines, le déficit s’est amélioré grâce à une diminution en valeur des exportations des produits énergétiques de 30% accompagnée par une baisse des importations en valeur de 13%.

Et de préciser que les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir : les quantités échangées, le taux de change dollar/dinar et les cours du Brent.

En effet, au cours du mois d’octobre 2023, les cours du Brent ont enregistré une baisse de 2$/bbl(baril) par rapport au mois d’octobre 2022 : soit 91$/bbl en octobre 2023 contre 93 $/bbl en octobre 2022 et 94$/bbl courant le mois de septembre 2023.

Pour ce qui est du taux de change, le dinar tunisien a enregistré, à fin octobre 2023,une dépréciation de 1% par rapport au Dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l’année dernière.

