Dîner d’Iftar en l’honneur des chefs des missions diplomatiques arabes et islamiques à Carthage

Le président de la République, Kais Saïed, a offert, vendredi, au Palais de Carthage, un dîner d’Iftar, en l’honneur des chefs des missions diplomatiques arabes et islamiques et des présidents des bureaux des organisations arabes et islamiques accrédités en Tunisie.

Y étaient également conviés, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala ainsi que les membres du gouvernement et le Mufti de la République, a annoncé un communiqué de la présidence de la République posté sur sa page Facebook.