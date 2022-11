Diplômés en licence appliquée et les enseignants suppléants, appelés à retirer leurs contrats

Les titulaires du diplôme en licence appliquée en éducation et enseignement, promotion 2022, et les contractuels chargés de combler les vacances temporaires dans les écoles primaires, parmi ceux qui n’ont pas pu recevoir les contrats de recrutement, sont appelés à retirer un exemplaire du contrat via le lien : https:///edunet.tn, indique le ministère de l’Éducation nationale dans un communiqué publié mercredi.



Les personnes concernées par le communiqué doivent déposer le contrat, dûment rempli avec une signature légalisée, soit directement auprès des délégations régionales de l’éducation soit auprès de l’établissement d’enseignement de désignation, contre récépissé reçu à cet effet. Ils peuvent aussi l’envoyer à l’adresse mail suivante : [email protected]



Le ministère de l’Éducation a confirmé dans un communiqué publié, mardi, avoir envoyé des contrats pour régulariser la situation des titulaires en licence appliquée en éducation (session2022) ainsi que les enseignants suppléants promotion 2022. Le ministère a aussi fixé des délais pour remettre les contrats auprès les délégations régionales de l’éducation, avant le 10 novembre courant.

- Publicité-