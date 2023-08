Direction des prisons : Eclairages sur l’état de santé de Issam Chebbi

Le porte-parole de la Direction générale des prisons et de la rééducation, Ramzi Kouki, a indiqué, mercredi, que la direction de la prison d’El Mornaguia a transféré, mardi, Issam Chebbi, détenu dans l’affaire du » complot contre la sécurité de l’Etat « , au siège du Pôle judiciaire de lutte antiterroriste où il s’est plaint d’un mal de dos .

L’homme politique a été transporté à l’hôpital Mongi Slim afin de subir les examens médicaux nécessaires avant d’être renvoyé en prison.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Kouki a précisé que la rumeur selon laquelle le secrétaire général du parti Al-Jomhouri » aurait chuté dans le véhicule qui transporte les détenus » est totalement erronée.

Un véhicule que les détenus et le comité de défense refusent car, selon eux, il n’est pas conforme aux normes humanitaires.

Le porte-parole a fait savoir que la direction de prison d’El Mornaguia a fait transporter, mardi, six détenus au siège du Pôle judiciaire de lutte antiterroriste à bord de trois véhicules destinés au transport des détenus dont un ayant 4 sièges séparés et deux autres véhicules ordinaires.

Kouki a démenti que Issam Chebbi était à bord du véhicule ayant quatre sièges séparés.

- Publicité-