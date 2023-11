Discussion en plénière du projet de budget de la mission de l’économie et de la planification

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé vendredi, en plénière, la discussion du budget de la mission de l’économie et de la planification, fixé dans le cadre du Budget de l’Etat 2024.

Le budget de la mission de l’économie et de la planification dans le cadre du budget de l’Etat 2024 a été augmenté de 2,1%, par rapport au budget rectificatif de 2023, à 950,15 millions de dinars (MD).

Les dépenses consacrées au développement ont été fixées à 857 MD au titre des interventions de la mission, soit une hausse de 2,1% par rapport à 2023. Cette progression est essentiellement expliquée par l’augmentation des allocations consacrées au remboursement des tranches des participations de la Tunisie dans le capital des institutions financières internationales suite aux évolutions du taux de change et l’instauration d’une nouvelle participation au capital du Fonds « Afrique 50 » de la Banque africaine de développement, à 64,3 MD et la programmation d’importantes allocations pour accélérer le programme de développement intégré.

Les interventions de la mission » Economie et planification » couvrent essentiellement, le programme régional de développement, le programme de développement intégré, le Recensement Général de la Population et de l’Habitat pour 2024, l’investissement privé, la coopération financière et la coopération technique.

Le programme régional de développement bénéficiera d’allocations de l’ordre de 550 MD, qui seront essentiellement consacrées à l’amélioration des conditions de vie dans les régions prioritaires (302,5 MD), aux chantiers régionaux (222,5 MD) et au soutien des capacités d’autofinancement des investisseurs pour favoriser la création de projets individuels et de PME (25 MD).

Le budget de l’Etat 2024, prévoit, par ailleurs, des allocations de 20 MD pour l’achèvement des 1ère et 2ème phases du programme de développement intégré et 80 MD pour la finalisation des projets de la 3ème phase de ce programme.

Rappelons que le « Programme de Développement Intégré », est un outil de promotion régionale lancé depuis 2011. Il porte sur 90 projets dans sa 1ère et 2ème phase, touchant les délégations prioritaires du pays, notamment dans les gouvernorats de l’intérieur. En 2018, une 3ème phase du programme a été lancée. Elle porte sur 100 projets touchant 100 nouvelles délégations prioritaires, permettant ainsi une couverture totale des délégations de l’intérieur du pays.

En 2024, des allocations de l’ordre de 56 MD seront allouées à la poursuite des travaux relatifs au Recensement Général de la Population et de l’Habitat pour 2024.

Selon le projet de l’Etat 2024, l’Etat ambitionne également de soutenir l’investissement privé et de mettre en place des réformes visant l’amélioration du climat des affaires. Ainsi, une enveloppe de 70,7 MD a été consacrée au Fonds tunisien pour l’investissement pour appuyer les projets d’intérêt national. Par ailleurs, des enveloppes respectives de 0,7 MD et 2,5 MD ont été consacrées à l’Instance Tunisienne d’Investissement et l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur » FIPA-Tunisia « .

Enfin, une enveloppe de 0,8 MD sera allouée à l’Agence Tunisienne de Coopération Technique, afin d’améliorer les services fournis par cette agence.