Discussions entre  l’UE et ses voisins du  Sud  sur la lutte contre la crise alimentaire

Les parties prenantes de Tunisie, d’Égypte, d’Algérie, , de Libye, du Liban et de Jordanie ont exprimé des préoccupations similaires concernant la dégradation de l’environnement causée par l’agriculture et l’élevage, ainsi que les questions de sécurité alimentaire, de nutrition saine et de réduction des déchets alimentaires. Tous s’accordent à dire que des actions holistiques et à long terme doivent être mises en place.

Les discussions entre l’Union européenne (UE) et six pays de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord ont eu lieu dans le cadre d’une série d’ateliers financés par l’UE pour soutenir la stratégie « de la ferme à la table » (F2F) mise en place par l’UE dans le contexte plus large du « Green Deal ».

La pandémie de COVID-19, la crise ukrainienne et les conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique ont perturbé les chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales et les communautés du monde entier, entraînant un risque d’insécurité alimentaire et des menaces sanitaires liées à l’alimentation, telles que la faim ou l’obésité. En outre, les méthodes actuelles de production, de transport et de transformation des denrées alimentaires sont l’un des principaux facteurs du réchauffement climatique, puisque 21 à 37 % des émissions de gaz à effet de serre sont imputables aux chaînes alimentaires.

Cet atelier a permis un dialogue entre l’UE et cinq pays voisins de l’Égypte (Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Jordanie) afin d’échanger des points de vue sur la santé des sols, l’utilisation durable des engrais et l’innovation, l’utilisation durable des pesticides, ainsi que sur la perte et le gaspillage de nourriture et la consommation durable.