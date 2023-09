La G.B veut coopérer dans des projets d’investissement directs ou tripartite

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Said, a rencontré, jeudi, John Humphrey, commissaire au commerce du roi du Royaume-Uni pour l’Afrique, en visite, actuellement, en Tunisie, dans le cadre de la 6e édition de la conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa » (Fita 2023).

Selon un communiqué, publié vendredi par le département de l’Economie, Humphrey a souligné, à cette occasion, la disposition de son pays à renforcer la coopération économique entre les deux pays dans divers domaines, dans le cadre de projets d’investissement directs, ou d’une coopération tripartite visant des marchés régionaux voisins, notamment les marchés africains.Il a réitéré, dans ce cadre, l’importance de la situation géographique de la Tunisie, laquelle se présente comme un portail stratégique du continent africain.

De son côté, Said a mis l’accent sur les domaines prometteurs et à forte valeur technologique, dont les énergies renouvelables, la biotechnologie, les TIC…, qui peuvent faire l’objet de projets d’investissements britanniques en Tunisie.Par la même occasion, il a fait part de la volonté de la Tunisie de tirer profit de l’expérience de sociétés et d’organismes britanniques exerçant dans le domaine du développement des capacités des PME et des start-ups innovantes.Le ministre a souligné, en outre, la détermination du gouvernement tunisien à développer des partenariats économiques fructueux avec des pays africains et à œuvrer à concevoir des mécanismes adaptés pour encourager et aider les entreprises tunisiennes à s’internationaliser.