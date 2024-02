Une dizaine d’entreprises tunisiennes exportatrices d’huile distinguées aux USA

Une dizaine d’entreprises tunisiennes de production et d’exportation d’huile d’olive extra vierge conditionnée ont été distinguées à la compétition internationale « Los Angeles Extra Virgin Olive Oil Competition », a annoncé le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie

L’huile d’olive tunisienne vierge extra conditionnée a remporté 211 médailles dans les différents concours internationaux organisés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie sur toute l’année 2023, 300 médailles en 2022 et 214 en 2021, plaçant la Tunisie parmi les 10 premiers pays dans ce secteur.

Ces distinctions internationales permettront de faire connaitre l’huile d’olive conditionnée auprès des décideurs du secteur, des spécialistes, des acheteurs et des consommateurs.

